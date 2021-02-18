شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يقبض على البريميرليج بثلاثية في إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية، بالتغلب على مضيفه إيفرتون، بنتيجة (3-1)، على ملعب جوديسون بارك، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية السيتي كل من فيل فودين في الدقيقة (32)، ورياض محرز في الدقيقة (63)، وبيرناردو سيلفا في الدقيقة (77)، بينما سجل هدف إيفرتون الوحيد ريتشارلسون في الدقيقة (37).

وبتلك النتيجة عزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز السابع.