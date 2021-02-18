شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة

الزمالك والاسماعيلي على استاد القاهرة الدولي في الاسبوع 13 من الدوري المصري بفوز الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز أهداف الزمالك كلا من يوسف أوباما وفرجاني ساسي في الدقيقتين 50 و88، بينما أحرز هدف الإسماعيلي الوحيد اللاعب شكري نجيب في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة عزز فريق الزمالك صدارته للدوري المصري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، بينما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 8 نقاط من 12 مباراة محتلا بهم المركز قبل الأخير من الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاسماعيلي، موضحا فيه عدد المباريات التي لعبها كل فريق وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط.