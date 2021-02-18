شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقالته.. محمد يوسف يوضح أسباب تراجع نتائج البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد يوسف، المدير الفني السابق لنادي البنك الأهلي، أن الدوري الممتاز هذا الموسم في غاية الصعوبة، في ظل ضغط المباريات، وسوء التوفيق الذي يلازم العديد من الفرق منذ بداية الموسم من بينهم الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وأضاف محمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التوفيق غاب عن البنك الأهلي الذي يشارك بمسابقة الدوري لأول مرة، فضلًا عن نقص الخبرات، إلا أنه حقق نتائج كان راضيًا عنها بعض الشيء مثل التعادل مع الأهلي والجونة والمصري وغيرهم.

وواصل حديثه، أنه يوجه الشكر على ثقة إدارة النادي فيه طيلة الفترة الماضية، إلا أنه لم يتم توفير الاختيارات الأولى في كافة المراكز بالنسبة للاعبين الذين تم التعاقد معهم، فضلًا عن أن هناك لاعبين كانوا ضمن أولويات النادي، لكنهم ذهبوا لأندية أخرى لتوفيرها الإمكانات المادية لهم.

واختتم محمد يوسف تصريحاته، أن البنك الأهلي لن يهبط لدوري الدرجة الثانية سواء إذا كان استمر في قيادة الفريق أو بعد رحيله والتعاقد مع مدرب جديد، مشددًا أنه استفاد كثيرًا من تجربة قيادته البنك الأهلي.