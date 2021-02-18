شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استكشاف سيمبا التنزاني بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في دراسة فريق سيمبا عن طريق الفيديو لمعرفة عناصر القوة في صفوفه، وألوب لعبه سواء خلال امتلاك الكرة أو فقدانها، وكذلك في وضعية الدفاع والهجوم، من أجل الاعتماد عليها وبناء خطته قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل.

ويركز الجهاز الفني للأهلي على مباراة سيمبا الأخيرة ضد فيتا كلوب بافتتاح دور المجموعات الأفريقي، والتي أظهرت تميز الفريق التنزاني في السيطرة على الكرة ونقل الكرة والالتحامات، والروح الجماعية التي يؤدي بها بطل تنزانيا، من أجل وضع الخطة التي تناسب المباراة.

على جانب آخر، عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، قائلا: "نعم الأهداف تأخرت ولكن في النهاية حققنا المطلوب وحصدنا ثلاث نقاط غالية في بداية مشوار دور المجموعات".

وأوضح أن المنافس شكل تكتلًا دفاعيًّا كبيرًا في الشوط الأول، ولكن بمجرد تسجيل الهدف الأول نجحنا في التفوق وحسم المباراة، مشيرا إلى أنه حافظ على طريقة أداء الفريق حتى مع تأخر الأهداف، مشددًا على أن الأهلي اعتمد على الأطراف في ظل إغلاق العمق من قبل المريخ، كما أن العرضيات كانت مفتاح الفوز اليوم على المريخ السوداني، بعد عرضية محمد هاني في هدف أفشة الأول.

كشف أن الأهلي خاض مباراة اليوم في ظل غياب 5 عناصر أساسية من القوام الرئيسي للفريق، مضيفا أن الشوط الأول شهد إهدار العديد من الفرص، ولكن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف، كما أن هناك لاعبين تمت إراحتهم مثل حمدي فتحي، كما أنه دفع بعناصر لم تكن تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، مثل سعد سمير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام.

وأوضح أنه سعيد بنجاح والتر بواليا في تسجيل هدفه الرسمي الأول مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر من أبرز مكاسب المباراة، مشيدا بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، الذي نجح في التصدي لفرصتين محققتين للمنافس.