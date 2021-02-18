شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استكشاف سيمبا التنزاني بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في دراسة فريق سيمبا عن طريق الفيديو لمعرفة عناصر القوة في صفوفه، وألوب لعبه سواء خلال امتلاك الكرة أو فقدانها، وكذلك في وضعية الدفاع والهجوم، من أجل الاعتماد عليها وبناء خطته قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل.
ويركز الجهاز الفني للأهلي على مباراة سيمبا الأخيرة ضد فيتا كلوب بافتتاح دور المجموعات الأفريقي، والتي أظهرت تميز الفريق التنزاني في السيطرة على الكرة ونقل الكرة والالتحامات، والروح الجماعية التي يؤدي بها بطل تنزانيا، من أجل وضع الخطة التي تناسب المباراة.
على جانب آخر، عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، قائلا: "نعم الأهداف تأخرت ولكن في النهاية حققنا المطلوب وحصدنا ثلاث نقاط غالية في بداية مشوار دور المجموعات".
وأوضح أن المنافس شكل تكتلًا دفاعيًّا كبيرًا في الشوط الأول، ولكن بمجرد تسجيل الهدف الأول نجحنا في التفوق وحسم المباراة، مشيرا إلى أنه حافظ على طريقة أداء الفريق حتى مع تأخر الأهداف، مشددًا على أن الأهلي اعتمد على الأطراف في ظل إغلاق العمق من قبل المريخ، كما أن العرضيات كانت مفتاح الفوز اليوم على المريخ السوداني، بعد عرضية محمد هاني في هدف أفشة الأول.
كشف أن الأهلي خاض مباراة اليوم في ظل غياب 5 عناصر أساسية من القوام الرئيسي للفريق، مضيفا أن الشوط الأول شهد إهدار العديد من الفرص، ولكن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف، كما أن هناك لاعبين تمت إراحتهم مثل حمدي فتحي، كما أنه دفع بعناصر لم تكن تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، مثل سعد سمير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام.
وأوضح أنه سعيد بنجاح والتر بواليا في تسجيل هدفه الرسمي الأول مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر من أبرز مكاسب المباراة، مشيدا بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، الذي نجح في التصدي لفرصتين محققتين للمنافس.