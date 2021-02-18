شكرا لقرائتكم خبر عن أجوستى: مكنتش أعرف الزمالك.. ومتابعة الدورى الإسبانى للسلة على أون تايم حدث كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أجوستى جولبى، مدرب فريق كرة السلة رجال بنادى الزمالك، أن قيام قناة أون تايم سبورت بعرض منافسات الدورى الإسبانى للسلة حدث كبير، وأشعر بحالة من السعادة لمشاهدة دورى بلادى فى مصر.

وأضاف أجوستى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن الجماهير المصرية على موعد من المتعة لمشاهدة الدورى الإسبانى للسلة على قناة أون تايم سبورت، خاصة أن المنافسة بين برشلونة وريال مدريد فى السلة لا تقل عن صراعهما فى كرة القدم، كما أنه إحساس جميل أن أتابع الدورى الإسبانى بتعليق عربى على شاشة مصرية".

وقال مدرب سلة الزمالك إنه لم يكن يعرف الزمالك أو أى شيء عن كرة السلة المصرية قبل أن يتولى تدريب الفريق الأبيض، قائلا: "مكنتش أعرف الزمالك أو أى حاجة عن كرة السلة المصرية قبل تدريب الزمالك".

وعن منافسة الزمالك فى دورى السوبر قال مدرب الفريق إن هناك مجموعة تضم 8 أندية، متساوية الفرص، ونتائجهم متشابهة، ولكن نتمنى أن يحقق الأبيض نتائج إيجابية.