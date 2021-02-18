شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجي: سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، إن الهدف الأول الذي سجله الزمالك في شباك الإسماعيلي، كان صحيحًا، والحكم محمود البنا، لم يتجنى على الدراويش، مشيرًا إلى أن ما يميز الحكم اليوم هو عدالته التحكيمية.

وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الهدف الملغي الذي أحرزه الزمالك، كان به مخالفة على محمود علاء، مشيرًا إلى أن حكم المباراة لم يتعرض لأي تجني على الإطلاق.

واستكمل حديثه، بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، أن أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، استحق ركلة جزاء صحيحة خلال المباراة، بعد دفع المهاجم، إلا أن الحكم لم يحتسبها، بينما ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح زعيم الثغر كانت صحيحة.