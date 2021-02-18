شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: شيكابالا لاعب كبير.. والمشادة بيننا «نرفزة ملعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق الإسماعيلي، إن فريقه قدم أداءً مميزًا أمام الزمالك، رغم الخسارة التي لا يستحقها، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج لمساندة الجماهير للخروج من النفق المظلم.

وأضاف حسين السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن شيكابالا لاعب كبير، والمشادة التي حدثت معه نتيجة نرفزة ملعب، ولم تتطور لاشتباك على الإطلاق، مضيفًا «الطرد اللي حصلت عليه لا يرتقي للحمراء، ولكن الحكم محمود البنا أبلغني أنه لم يكن يعلم أنني حصلت على بطاقة صفراء من قبل».

واختتم حسين السيد، أن ما حدث خلال المباراة لا يتخطى سوى نرفزة ملعب، وراضِ تمامًا عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها، رغم أنه لا يستحقها، خاصة وأن الحكم لم يكن يعلم أنه لديه بطاقة صفراء أولى.