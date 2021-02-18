شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلي: إقالة محمد يوسف جاءت بعد مشاورات عديدة وفي توقيت مناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إن قرار إقالة محمد يوسف المدير الفني للفريق، جاء بعد نتائج سلبية حققها الفريق طيلة الفترة الماضية، موضحًا أن الجهاز الفني قدم كل ما لديه إلا أن التوفيق غاب عن الفريق.

وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن قرار إقالة محمد يوسف جاء في توقيت مناسب بعد مشاورات عديدة مع زملائه بلجنة الكرة، موضحًا أن لجنة الكرة ستجتمع مساء الخميس، لاستعراض السير الذاتية والتشاور بشأن وجهات النظر لاختيار الأنسب للفريق.

وعن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق، أكد أشرف أنصار، أنه لم يتم مراجعة أي أسماء للمدربين، بينما سيتم مناقشة السير الذاتية المتاحة، ومن ثم اختيار المدرب الجديد.