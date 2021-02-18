شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: جددنا الثقة في عماد النحاس.. وقدامى النادي أشادوا بالقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن التوفيق ما زال غائبًا عن ذئاب الجبل الذي يحقق نتائج سلبية في بطولة الدوري الممتاز، إلا أن القادم سيكون أفضل.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، تمسكت ببقاء عماد النحاس، مع تمسك اللاعبين أيضًا، لإثناءه عن رأيه، وتجديد الثقة فيه، وهو ما يؤكد حالة الترابط داخل النادي.

واستكمل محمد عادل حديثه، أن نجوم المقاولون العرب القدامى، تواصلوا معه هاتفيًا للإشادة بقرار إدارة نادي المقاولون العرب، بعد الإبقاء على عماد النحاس، خاصة وأنه لا مشاكل أو أزمات داخل النادي على الإطلاق.