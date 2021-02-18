شكرا لقرائتكم خبر عن «المشكلة في الماديات».. الزمالك يكشف آخر تطورات التفاوض مع فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن الفوز الذي حققه الأبيض على الإسماعيلي، كان صعبًا للغاية، خاصة وأن الدراويش، قدم أفضل عروضه بالدوري الممتاز، إلا أن الزمالك حقق مراده بالحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفوز يرفع من معنويات اللاعبين قبل مباراة تونجيث بطل السنغال، في دوري أبطال أفريقيا، بينما فرجاني ساسي، أثبت أنه خامة مختلفة بعد الهدف الرائع الذي سجله، مشيرًا إلى أن الزمالك بإدارته وجماهيره متمسكين بفرجاني ساسي، وعدم التفريط فيه، إلا أن الماديات ما زالت هي العائق، مضيفًا «فرجاني كأنه مولود في ميت عقبة ويرتبط بعلاقة رائعة مع النادي والجماهير وننتظر انفراجة في المفاوضات من الناحية المادية».

واستكمل عصام سالم، حديثه، أن تقرير قناة أون تايم سبورتس، كان مستفزًا لجمهور الناديين، لا سيما أنه الناقل الرسمي للمباراة، وكان عليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، موضحًا أنه لا دليل على ما جاء في التقرير، ورد الفعل الذي صدر من إدارة الناديين والمتحدة، أكد أنه خطأ واضح ويثير التعصب بشكل كبير ويضر بالمنظومة الرياضية ككل.

وواصل عصام سالم، أن كاتب التقرير له انتماءات معينة وواضحة، ورد فعل الزمالك والإسماعيلي، جاء نتيجة الاستفزازات التي صدرت في التقرير، والبيان الذي أصدره الناديين، يعكس الحالة النفسية التي سيطرت على جمهور الفريقين، مشيرًا إلى أن هناك تركيزا على الزمالك، بشكل سلبي.