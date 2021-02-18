شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: لا نستحق الخسارة أمام الزمالك.. والتحكيم ما زال ضدنا.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام الزمالك، بعد الأداء الكبير الذي قدمه خلال المباراة، مشيرًا إلى أن التحكيم ما زال يواصل الأخطاء أمام الدراويش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، أن محمود البنا حكم المباراة، يعد حكمًا صديقًا له، إلا أنه لم يوفر الحماية الكاملة للاعبي الإسماعيلي، لا سيما أن هناك أخطاء تحكيمية واضحة لم يتم احتسابها للدراويش، التي أضرت بنتيجة المباراة، موضحًا أن التحكيم والفار يقفان ضد الإسماعيلي مع الحظ أيضًا الذي يعاند الفريق.

واستكمل أن هناك معسكرًا مغلقًا للإسماعيلي، بداية من يوم الخميس المقبل، الذي سيكون بعدها بداية حقيقية للدراويش، لا سيما، أن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك اليوم، يؤكد أنه يستحق الأفضل، مضيفًا حديثه بشأن أزمة التفويت: «ما حدث تصرف فردي من أحد العاملين الذي لم يخلع عباءة التعصب على باب الأستوديو».

وواصل علاء وحيد، حديثه، أنه يشكر المتحدة للإعلام التي تداركت الموقف وردت على الأزمة، موضحًا أن الإسماعيلي ارتدى تيشرت عليه رقم 35 تضامنًا مع محمود البدري المُصاب بقطع بالرباط الصليبي.