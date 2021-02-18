عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدوري الإنجليزي.. عودة عصر الأرقام القياسية لمانشستر سيتي

الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365

نجح نادي مانشستر سيتي في تجاوز بدايته السيئة خلال الموسم الحالي، واستعاد توازنه، ليتجه نحو تحطيم الأرقام القياسية في الكُرة الإنجليزية.



ونجح مانشستر سيتي في الفوز على إيفرتون بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جوديسون بارك، والمؤجلة من الجولة الـ16 في الدوري الإنجليزي.

السيتي واصل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام مانشستر يونايتد، الغريم التقليدي الذي يحتل المركز الثاني.

المستويات التي يقدمها الفريق السماوي خلال الموسم الحالي قد تجعله يعود إلى عصر تحطيم الأرقام القياسية، كما فعل في موسمي 2017-2018 و2018-2019، قبل أن يتخلى عن الأمر لصالح ليفربول في موسم 2019-2020.

موسم الأرقام القياسية

وفي موسم 2017-2018، المعروف باسم موسم الـ100 نقطة، حقق مانشستر سيتي 18 انتصارا متتاليا، جعلته صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الرقم الذي عادله ليفربول في الموسم الماضي 2019-2020.

وبعد مواجهة إيفرتون، نجح مانشستر سيتي في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية منذ نشأتها، وهو المُتعلق بتحقيق الانتصارات المتتالية، ولكن ليس في الدوري الممتاز فقط مثلما فعلها السيتي موسم 2017-2018.

السيتي حقق 18 انتصارا متتاليا في كل البطولات التي شارك بها، وهو ما لم يحققه أي فريق إنجليزي آخر في التاريخ.

كما بات مانشستر سيتي قريبا من مُعادلة رقمه القديم في الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق 12 انتصارا متتاليا بعد الفوز على إيفرتون.

وكان السيتي هو الفريق صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بـ18 انتصارا حققها في موسم 2017-2018.