عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دوري أبطال أوروبا.. بورتو يضرب يوفنتوس وهالاند يقرب دورتموند من العبور

الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365

نجح بورتو البرتغالي بتحقيق فوز مهم للغاية على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف واحد، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق البرتغالي.



وتقدم بورتو مبكرًا بهدف في الدقيقة الثانية لمهدي طارمي، ثم أضاف موسى ماريجا الهدف الثاني للفريق البرتغالي في الدقيقة 46.

وسجل فيريدريكو كييزا هدف يوفنتوس.

وبات رفاق كريستيانو رونالدو بحاجة للفوز بهدف واحد على الأقل دون أن تهتز شباكهم للتأهل لدور الـ8.

إشبيلية وبروسيا دورتموند

عاد بروسيا دورتموند إلى ألمانيا بنتيجة طيبة للغاية، حيث حقق الفوز في نفس الدور على مضيفه إشبيلة بثلاثة أهداف لهدفين.

وسجل أهداف دورتموند محمود داوود، وإيرلينج هالاند "هدفين"، فيما تكفل سوسو ولوك دي يونج بثنائية إشبيلية.

وبات الفريق الإسباني بحاجة للفوز بفارق هدفين على أرض دورتموند للتأهل لدور الـ8.