شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي.. غريب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوقف الفتح انطلاقة المتصدر الشباب وألحق به الخسارة، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة شبابية منذ بدايته، وسط تراجع لفريق الفتح، وتمكن هداف الشباب كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الأول لفريقه قبيل نهاية الشوط الأول برأسية جميلة سكنت شباك الفتح (د:42). وفي الشوط الثاني بادر الفتح بالهجوم لإدراك النتيجة، وتحقق له ما أراد من كرة ثابتة نفذها المحترف كريستيان كويفا لتسكن الشباك الشبابية (د:67). وفي الوقت بدل الضائع أضاف ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني للفتح (د:90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الفتح بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه السابع في الدوري ويصل للنقطة 25 في المركز العاشر، فيما تلقى الشباب خسارته الثالثة في الدوري وتجمد رصيده عند 38 نقطة في صدارة الدوري.

وفي جدة، فرط الأهلي في الاستفادة من تقليص الفارق النقطي بينه وبين المتصدر لنقطة واحدة، بعد تعثره بالتعادل مع ضيفه العين متذيل الترتيب بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة بجدة، شهد اللقاء تقدم العين أولاً بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق محترفه فيليب براداريتش، عجز حارس الأهلي محمد العويس عن التصدي لها لتسكن الشباك هدفا أول للعين (د:٣٩).

وفي الشوط الثاني تمكن عبدالرحمن غريب من إدراك التعادل للأهلي، مستفيداً من تمريرة عمر السومة ليواجه حارس العين أمين بخاري ويضعها في المرمى هدف تعادل للأهلي (د:٨٤)، وبهذه النتيجة يصل الأهلي للنقطة ٣٥ في المركز الثاني، فيما وصل العين للنقطة ١٤ في المركز الـ١٦ (الأخير).

وفي بريدة، زاد فريق الوحدة من معاناة مضيفه الرائد بعد تفوقه عليه بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وشهد اللقاء تقدم فريق الرائد بهدف مبكر عن طريق منصور الحربي (د: ١٦) إلا أن الوحدة تمكن من قلب النتيجة بثلاثية جاءت عن طريق إنسيلمو (هدفين ٤٤، ٦٦)، هيرناني (٩٠+٤)، وبهذه النتيجة حقق الوحدة فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة ٢٧ محتلاً المركز السادس، فيما تلقى الرائد خسارته العاشرة ليتجمد رصيده عند ١٩ نقطة وفي المركز الرابع عشر.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة حقق فريق الباطن فوزاً مهماً على مضيفه أبها بهدفين لهدف، وجاء هدفا الباطن عن طريق فابيو أبرو (د: ٢٦)، راكان الشملان (د: ٥٠)، فيما جاء هدف أبها الوحيد عن طريق كارلوس ستراندبيرج (د: ٣٩)، وبهذه النتيجة يصل الباطن للنقطة ٢٣ وفي المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد أبها عند ٢٤ نقطة وفي المركز العاشر.