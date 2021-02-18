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كاريلي: العميد عملاق

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جدة - خالد شويل - أنهى الفريق الكروي الأول تحضيراته لمواجهة التعاون ضمن الجولة الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين، وأجرى الفريق الكروي الأول تدريبه الأخير عصر الأربعاء قبل المغادرة للقصيم، إذ شهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين باستثناء هنريكي الغائب للإصابة ورودريغيز الذي فضلت إدارة الكرة بالتعاون مع الجهازين الفني والطبي تمديد فترة راحته قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية لضمان عدم تجدد الإصابة العضلية التي عاودت اللاعب قبل لقاء الديربي.

وفي السياق ذاته، أكد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف طويلة المدى لضمان مستقبل أفضل بعد نجاح فريق العمل في تحقيق الأهداف قصيرة المدى، لافتاً في ذكرى مرور سنة على توليه دفة الأمور الفنية في نادي الاتحاد إلى أن الاتحاد يقاتل في الدوري وكأس الملك وكأس العرب، متمنياً أن يحالفه الحظ لتحقيق المنجزات لإسعاد جماهير النادي العملاق على حد وصفه.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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