شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي: العميد عملاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهى الفريق الكروي الأول تحضيراته لمواجهة التعاون ضمن الجولة الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأجرى الفريق الكروي الأول تدريبه الأخير عصر الأربعاء قبل المغادرة للقصيم، إذ شهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين باستثناء هنريكي الغائب للإصابة ورودريغيز الذي فضلت إدارة الكرة بالتعاون مع الجهازين الفني والطبي تمديد فترة راحته قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية لضمان عدم تجدد الإصابة العضلية التي عاودت اللاعب قبل لقاء الديربي.

وفي السياق ذاته، أكد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف طويلة المدى لضمان مستقبل أفضل بعد نجاح فريق العمل في تحقيق الأهداف قصيرة المدى، لافتاً في ذكرى مرور سنة على توليه دفة الأمور الفنية في نادي الاتحاد إلى أن الاتحاد يقاتل في الدوري وكأس الملك وكأس العرب، متمنياً أن يحالفه الحظ لتحقيق المنجزات لإسعاد جماهير النادي العملاق على حد وصفه.