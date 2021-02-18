مواجهات «أكون أو لا أكون»

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جدة - خالد شويل - تحدٍّ مثير يجمع قطبي الرياض الهلال والنصر بقطبي الشرقية الاتفاق والقادسية مساء اليوم (الخميس) في ختام لقاءات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ففي الرياض يستضيف الهلال (ثالث الدوري) نظيره الاتفاق (خامس الدوري) عند الساعة 8:20، وفي الخبر يلتقي القادسية (ثامن الدوري) بضيفه النصر (سابع الدوري) عند الساعة 6:10، كما تشهد الجولة قمة أخرى تجمع التعاون (سادس الدوري) بضيفه الاتحاد (رابع الدوري) في بريدة عند الساعة 3:55، وفي لقاءات القاع يواجه الفيصلي (المركز 12) نظيره ضمك (المركز 15) في المجمعة عند الساعة 3:50.

الهلال × الاتفاق

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض الهلال لقاء صعبا أمام الاتفاق بقيادة مدربه المؤقت البرازيلي روجيرو ميكالي، إذ يسعى الزعيم لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام ضمك والعودة للمنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 33 نقطة جمعها من 9 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه 13، فيما يدخل الاتفاق اللقاء بعد فوزه القوي على أبها برباعية مقابل هدف ووصوله للمركز الخامس برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه 27، ويطمح من خلال لقاء الليلة لاستغلال ظروف مضيفه وخطف 3 نقاط مهمة للمنافسة على المراكز الأولى.

القادسية × النصر

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، يدخل القادسية لقاءه أمام ضيفه النصر سعياً لتحقيق النقاط الـ3 وتجاوز ضيفه في جدول الترتيب، إذ يتساوى الفريقان بعدد النقاط (25 نقطة لكل فريق) ويتفوق النصر بفارق الأهداف، إذ يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات ومثلها خسائر و4 تعادلات وله من الأهداف 27 وعليه 25، فيما يحتل القادسية المركز الثامن بذات الرصيد من النقاط حصدها من 6 انتصارات و7 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 28 وعليه 27، ويطمح النصر لتعويض خسارته القاسية في الجولة الماضية من أمام جاره الشباب برباعية نظيفة والعودة للمنافسة على مراكز المقدمة.

التعاون × الاتحاد

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض التعاون لقاءً صعباً أمام ضيفه الاتحاد ويطمح سكري القصيم للعودة لطريق الانتصارات بعد التعثر في الجولات الـ3 الأخيرة بتعادل وخسارتين، إذ يحتل التعاون المركز السادس برصيد 25 نقطة حصدها من 6 انتصارات و7 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 15، فيما يدخل الاتحاد اللقاء سعياً لحصد النقاط الـ3 والاقتراب أكثر من المراكز الأولى الـ3، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة حصدها من 7 انتصارات و8 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 17.

الفيصلي × ضمك

وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، ينتظر الفيصلي اختبار صعب بمواجهة المنتعش ضمك، إذ يطمح كل فريق لحصد النقاط الـ3 وتجديد آماله بالابتعاد عن مراكز الخطر قبل الجولات الأخيرة من الدوري، إذ يحتل الفيصلي المركز الـ12 برصيد 20 نقطة حصدها من 4 انتصارات و8 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 25، فيما يدخل ضمك اللقاء محتلاً المركز الـ15 برصيد 16 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 33.