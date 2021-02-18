شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعود إلى مدرسة «السامبا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد سنوات طويلة غابت فيها المدرسة البرازيلية عن الفريق الهلالي، تعود اليوم مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي في مباراة الهلال أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستقام على ملعب الملز.

يذكر أن آخر مدرب برازيلي قاد دفة الفريق الهلالي المدرب تونينيو سيريزو عام 2007 في عهد رئيس الهلال السابق الأمير محمد بن فيصل، وتمت إقالته رغم أن الفريق الهلالي كان متصدراً الدوري لسوء المستويات الفنية والنتائج، فيما كان آخر عهد للهلال في تحقيق البطولات مع المدرسة البرازيلية مع المدرب البرازيلي باكيتا عام 2005 حيث حقق مع الهلال 4 بطولات؛ في موسم 1425 الدوري، وكأس ولي العهد، وكأس الأمير فيصل بن فهد، وفي موسم 1426 كأس الأمير فيصل بن فهد، بعدها تم استدعاؤه من قبل الاتحاد السعودي لتدريب المنتخب السعودي.

وتعتبر مباراة اليوم الأولى لمدرب الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي التي يقود فيها دفة الفريق، بعد إقالة المدرب السابق رازفان، وسيكون على المدرب حمل كبير من أجل تغيير الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق «الأزرق» في آخر 10 مباريات.