شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يضع الكرة في مرمى اللاعبين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - يدخل لاعبو الهلال مباراتهم اليوم أمام الاتفاق ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أزمة محرجة أمام جماهيرهم حيث يتطلب عليهم تغيير الصورة الفنية السيئة التي كان عليها الفريق في الفترة الماضية، إذ وضعت الإدارة الهلالية الكرة في مرمى اللاعبين وتم إقالة المدرب رازفان بعد مطالبة كبيرة من الجماهير الزرقاء الذي رأت بأن السبب الرئيسي في تدني نتائج الفريق السلبية تعود في المقام الأول للجهاز الفني السابق. فهل يثبت اللاعبون في لقاء اليوم عودتهم الحقيقية أم يواصل الهلال الانهيار ويكون إلغاء عقد «رازفان» مجرد تخفيف الضغط على الإدارة الهلالية من قبل عشاق «الأزرق».