شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية رأس الخيمة تطلق تحدي المسير الجبلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة وبالتعاون مع فريق كوماندوز للمغامرات، أولى مبادراتها المجتمعية لعام 2021 وهي تحدي المسير الجبلي لمسافة 8 كيلومترات في منطقة وادي عرعر برأس الخيمة بمشاركة 50 متنافساً، وذلك بهدف تشجيع أفراد المجتمع على خوض تحد رياضي عبر المشي في المرتفعات الجبلية.

وذكرت عائشة عبيد العيان مدير مكتب الاتصال المؤسسي، أن هذا التعاون مع كوماندوز للمغامرات، يأتي استكمالاً لأنشطة وتحديات مختلفة سابقة نظمت بين الطرفين منذ انضمامهم لبرنامج رخصة الغد شاكرة أصحاب هذه الرخص على حرصهم على نشر الطاقة الإيجابية.