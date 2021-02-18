هل يغادر حسين الشحات القلعة الحمراء؟.. أندية خليجية تغري الأهلي لبيع اللاعب نهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر - تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، بيع حسين الشحات لاعب الفريق في نهاية الموسم، حال تلقيه عرضا ماليا مغريا من أحد الأندية الخليجية المهتمة بالتعاقد معه.

وخاض حسين الشحات حتى الآن مع الأهلى 71 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 13 لزملائه، ونجح في التتويج بـ5 بطولات مع المارد الأحمر وهى بطولتين دورى وكأس مصر وكأس السوبر المصرى وبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية مونديال الأندية على حساب بالميراس البرازيلى، حيث كان حسين الشحات صاحب هدف الأهلى الوحيد فى البطولة وجاء فى شباك الدحيل القطرى.

وتفكر لجنة التخطيط في استغلال بيع حسين الشحات في الاستفادة من المقابل المادى له في التعاقد مع لاعب أجنبى، في مركز المهاجم قادر على صنع الفارق مع الأهلى في البطولات المقبلة، خاصة أن الفريق يضم أكثر من بديل لحسين الشحات مثل جونيور أجايى ومحمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا، بخلاف المعارين للأندية الأخرى.

ويمتثل حسين الشحات لاعب الأهلي لعقوبة الإيقاف 4 مباريات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على ضوء المشادة التي وقعت بينه وبين مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق في نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، وكانت سببا في غيابه عن مباريات فريقه الإفريقية ضد سونيديب بطل النيجر "ذهابا وإيابا" ومباراة المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات الإفريقي.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة إيقاف حسين الشحات في مباراة فريقه القادمة ضد سيمبا التنزاني على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع فريقه في النسخة الحالية من دوري الأبطال بدءا من مباراة فيتا كلوب بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

وكان مسئولو النادى الأهلى نجحوا في ضم حسين الشحات قادما من العين الإماراتى بعد التوصل لاتفاق للحصول على خدمات الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها.