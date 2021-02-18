البنك الأهلي يعلن إقالة محمد يوسف من تدريب الفريق



الشارقة - اميمة ياسر -

قدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر إلى المدير الفني محمد يوسف وجهازه علي الجهد المبذول خلال الفترة، التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق

وتمني مجلس إدارة نادي البنك الأهلي التوفيق للكابتن محمد يوسف وجهازه خلال الفترة المقبلة

وتعقد لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار إجتماعا لدراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وتلقي الفريق فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمام نادي مصر المقاصة ليواصل الفريق نتائجه السلبية خلال الفترة الماضية فى المسايقة رفقة محمد يوسف .

وسيكون هناك عدد من الترشيحات خلال الفترة المقبلة، من أجل خلافة محمد يوسف خلال الفترة المقبلة، وسط تواجد عدد من الاسماء مصرية، إضافة إلي وجود رغبة من جانب رئيس النادي أشرف نصار فى تواجد مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة .