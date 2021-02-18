ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. وقائمة الهدافين بعد تألق أوباما

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك، فوزا مثيرا على ضيفه على الإسماعيلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على استالد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل للأبيض يوسف أوباما وفرجاني ساسي، وللدراويش شكري نجيب.

وبذلك يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، متفوقا على الأهلي الوصيف بفارق 8 نقاط، علما بأن المارد الأحمر خاض 9 مباريات فقط.

وفيما يلي ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 29 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

5- مصر المقاصة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

6- الجونة في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

7- بيراميدز في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

8- إنبي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

9- سموحة في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

10- غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

11- الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

12- نادي أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

13- طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

16- الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

18- وادي دجلة في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، انفرد يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك بصدارة ترتيب هدافي الدوري، بعد هدفه أمام الإسماعيلي، برصيد 7 أهداف.

وفيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن:

1- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف.

2- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 6 أهداف.

3- حسام حسن لاعب سموحة 6 أهداف.

4- شريف عادل لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف

5- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 5 أهداف.

6- جون أوكوبي لاعب إنبي 5 أهداف.

7- شيميليس بيكيلي لاعب مصر المقاصة 5 أهداف

8- محمود كهربا لاعب الأهلي 4 أهداف.

9- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 4 أهداف.

10- مروان حمدي لاعب الزمالك 4 أهداف.