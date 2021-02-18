بطولة إسبانيا: ليفانتي يحرم أتلتيكو مدريد من الابتعاد 8 نقاط في الصدارة

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مدريد : حرم ليفانتي ضيفه أتلتيكو مدريد، الساعي الى اللقب الحادي عشر في تاريخه والاول منذ موسم 2013 2014، من الابتعاد ثماني نقاط في الصدارة عندما ارغمه على التعادل 1 1 الاربعاء على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عبر المقدوني إنيس برادهي (17)، وأدرك ماركوس يورنتي التعادل لأتلتيكو مدريد (37).

وهو التعادل الثاني لأتلتيكو مدريد في مبارياته الثلاث الاخيرة بعد الاول امام ضيفه سلتا فيغو 2 2 في المرحلة الثانية والعشرين في الثامن من شباط/فبراير الحالي، فأهدر فرصة الابتعاد 8 نقاط في الصدارة واكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط امام اقرب مطارديه جاره ريال مدريد حامل اللقب.

ويملك أتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة ضد أتلتيك بلباو سيخوضها في العاشر من آذار/مارس المقبل.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع ليفانتي مجددا السبت المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين، وبعدها سيخوض مباريات قوية أمام ضيفه تشلسي الانكليزي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومضيفه فياريال في 28 الحالي، وجاره ريال مدريد في السابع من آذار/مارس المقبل.

في المقابل، رفع ليفانتي رصيده الى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان ليفانتي البادئ بالتهديد من تسديدة قوية لروجر مارتي من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (5).

وكاد الاوروغوياني لوزيس سواريس، هداف الليغا حاليا (16 هدفا)، يفتتح التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيمن (9).

ونجح ليفانتي في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة قادها خورخي فروتوس من منتصف الملعب قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب الى المقدوني دينيس باردهي المنطلق من الخلف والمتوغل داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيمناه ولعبها بيسراه على يمين العملاق السلوفيني يان اوبلاك (17).

وكاد سواريس يدرك التعادل من تسديدة قوية من مسافة قريبة ابعدها الحارس أيتور فرنانديس قبل أن يشتتها الدفاع (23).

وجرب خوسيه لويس موراليس حظه بتسديدة بين يدي اوبلاك (33)، رد عليها ساوول نيغويس بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس فرنانديس الى ركنية كانت مصدر هدف التعادل عندما وصلت الكرة الى يورنتي خارج المنطقة فسددها قوية بيمناه ارتطمت برأس المدافع روبير وخدعت الحارس معانقة شباكه (37).

وتابع فرنانديس تألقه بابعاده تسديدتين في ثانيتين الاولى لسواريس "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة تهيأت أمام يورنتي خارج المنطقة فسددها بالقدم ذاتها فحولها الى ركنية لم تثمر (40).

وأهدر الارجنتيني أنخل كوريا فرصة التعزيز عندما تهيأت أمامه كرة "مقشرة" مرتدة من الحارس فرنانديس بعد تسديدة قوية لسواريس بيسراه من داخل المنطقة فسددها بغرابة بيمناه فوق العارضة والمرمى مشرع أمامه (48).

وتصدى اوبلاك لتسديدة قوية لكارلوس كليرك من خارج المنطقة قبل ان يشتتها المدافع ماريو هيرموسو (63).

ودفع سيميوني بالبرتغالي جواو فيليكس مكان البلجيكي يانيك كاراسكو بعدما أشرك مطلع الشوط الثاني الفرنسي جوفري كوندوغبيا مكان الكرواتي سيمي فيرسالكو (65).