شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كتير كلمونى عشان يدربوا البنك الأهلى بعد محمد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك عددا كبيرا من المدربين تواصلوا معه ليتوسط لهم لتولى تدريب البنك الأهلى خلفا لمحمد يوسف الذى تم تقديم الشكر له وجهازه المعاون في ظل سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير في برامج ملعب أون الذى يقدمه بقناة تايم سبورت 1: "كتير كلمونى وقالولى يا كابتن، محمد يوسف مشى من البنك الأهلى عاوزينى أتكلم عشان يدربوا الفريق".

وأضاف شوبير أنه لم يتدخل في تولى محمد يوسف المهمة الفنية للبنك الأهلى، ولا يحب التدخل في مثل هذه الأمور، حيث قال: "أنا ماليش دعوة، ومش بتدخل في المواضيع دى، لأن الأمر بالنسبة لى صعب شوية".

وقدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر إلى المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون على الجهد المبذول خلال الفترة التى تولى فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق.

وجاء ذلك القرار عقب التراجع فى نتائج فريق البنك الاهلى فى بطولة الدورى المصرى، حيث حصد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.