شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المسموح لهم بحضور قمة محترفى اليد باستاد القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن المسموح لهم بحضور لقاء الأهلى و الزمالك المقرر له غدا الخميس فى السادسة مساءا بالجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين على صالة استاد القاهرة.

ويتضمن الحاضرين كلا من:

1 - حضور مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد ورؤساء اللجان بالاتحاد.

2 - حضور السادة أعضاء مجلس إدارة الناديين.

3 - حضور مديرى النشاط الرياضى فى الناديين.

4 - حضور مديرى عام الناديين.

5 - حضور الصحفيين بحد أقصى 30 صحفيا وذلك لحضور المباراة مع ضرورة التوجه إلى مقر الاتحاد بمدينة نصر لاستلام تصاريح الدخول، وذلك بأسبقية حضور الصحفيين لأخذ التصاريح صباحا بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.

وأشار هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت تواصلا تنسيقيا أمنيا بين مسئولى اتحاد كرة اليد ووزارة الداخلية وهيئة استاد القاهرة بشأن مباراة قمة دورى المحترفين لبحث كافة الأمور التنسيقة الخاصة بالمباراة التى ستقام بدون جمهور.

أصدر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس فرمان بإبلاغ ناديا الأهلى و الزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة إستاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية.

جاء تحديد ملعب مباراة القمة فى ستاد القاهرة بعد حضور هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد إلى مقر وزارة الشباب والرياضة من أجل تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لإنقاذ مباراة القمة من التأجيل فى ظل مطالبة استاد القاهرة الحصول على الموافقة الأمنية بشأن إقامة اللقاء.

يأتى حضور نصر للوزارة عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس لتوسط الوزير فى استعجال الحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بإقامة المباراة على صالة إستاد القاهرة بدون جمهور بعد نقلها من صالة حسن مصطفى بعد رفض المسئولين اللعب على الصالة بعد انتهاء بطولة العالم، وطالب مسئولو ستاد القاهرة اتحاد كرة اليد بضرورة إحضار موافقة أمنية لإستضافة مباراة القمة بين فريقى الأهلى و الزمالك فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 .