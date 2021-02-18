شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتليفزيون الخليج 365: البنا طرد مارسيلو بالصدفة وتساهل مع طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

النتيجة – فوز الزمالك 2/1

الملعب - استاد القاهرة

الحكم الدولي - محمود البنا صاحب الـ 38 عاما دولى 2014

المساعد الاول – أحمد توفيق

المساعد الثاني – سمير جمال

الحكم الرابع – طارق سامى

ثنائي الفيديو - نادر قمر الدولة - محمود ناجى





أكد عادل عقل الخبير التحكيمى في الاستوديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365 الذي يقدمه عمر الأيوبي، أن الدولي محمود البنا فوجئ بأن حسين السيد "مارسيلو" مدافع الإسماعيلي عنده إنذار قبل أن يشهر له البطاقة الثانية "طرد" في الدقيقة 93 من عمر لقاء، حتى أنه كان يمكن أن يتغاضى عن الإنذار الثاني، من وجهة نظر البنا وليس طبقا للقانون، في الوقت الذى تغاضى عن طرد طارق حامد لاعب الزمالك لضرب الخصم بدون كرة في الدقيقة 91 من عمر المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بفوز الأبيض 2/1.

وقال عقل إن الحكم بذل جهدا بدنيا كبيرا محاولا التواجد بالمكان المناسب وكان يجد صعوبة أحيانا للخروج من محيط اللعب وطريق الكرة خاصة في الهجمات المرتدة على حدود منطقة الـ18، وظل يتحرك بشكل طولي "مستقيم" بين خطى منطقتي الجزاء أغلب فترات اللقاء.

وتابع عقل أن البنا أشار إلى استمرار اللعب وأتاح الفرصة بشكل جيد أكثر من مرة خلال المباراة التي شهدت تدخل الحكم بالصافرة، واحتسب 44 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب لكنه تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة للزمالك بعدما دفع لاعب الإسماعيلي زيزو مهاجم الأبيض داخل منطقة جزاء الدراويش في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وأشار عقل إلى أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء لرباعي الإسماعيلي محمد حسن – محمد صادق - شكري نجيب - عماد حمدي طبقا للقانون، كما أشهر البطاقة الحمراء إنذار ثان للاعب الإسماعيلي حسين السيد "ما رسلو" في الدقيقة 93، كما أنذر طارق حامد لاعب الزمالك في مخالفة ترتقى للبطاقة الحمراء طبقا للقانون في الدقيقة 91 من عمر اللقاء في الوقت الذى تغاضى عن إنذار محمود علاء مدافع الأبيض، ومحمد الشامى لاعب الإسماعيلي طبقا للقانون.

وأضاف عقل أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال المباراة التي شهدت حالتى تسلل فقط، كما تعاون الثنائي مع الحكم المخالفات القريبة بينهما طبقا للقانون، فيما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية، وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

وواصل عقل أن ثنائي الفيديو كانا متواجدين في الميعاد عندما تدخلا في إلغاء هدف الزمالك الذى أحرزه الجزيري بعدما اعتبرا أنه اشتراك بإهمال مع حارس الدراويش في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، كما تدخلا في توضيح أن مدافع الإسماعيلى حسين السيد لديه إنذار أول في الدقيقة 67 في الوقت الذى لم يتدخلا في مخالفة مدافع الإسماعيلى مروان صحراوى مع زيزو داخل منطقة جزاء الدراويش.

في سياق متصل قال عقل إنه يجب أن يكون معيار تقدير الأخطاء الفنية الإدارية واحد دون النظر إلى نتيجة المباراة أو طرفيها، لكن يبقى فقط تطبيق القانون وتحقيق العدالة المعيار الأساسي دائما لقضاة الملاعب، إلى جانب أنه لا بد أن يتخلص الحكام داخل المستطيل الأخضر أن هناك الـ" VAR" سوف يؤكد القرار أو يلغى، وذلك يعتبر هروبا غير مبرر من المسئولية التى كفلها القانون للحكام.