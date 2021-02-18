شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: طاهر والجزيري فضلا الأهلي والزمالك على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي، المشرف على ملف الكرة بنادي المقاولون العرب، عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع إدارة ناديه للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر ومن بعده سيف الجزيري قائلا: "بيراميدز كان يحاول الحصول على طاهر والجزيري ولكن رغبة اللاعبين كانت هي الشيء الحاسم، سواء الجزيري ورغبته في الانضمام للزمالك وطاهر ورغبته في الانضمام للأهلي".

وأكد المشرف على الكرة بنادي المقاولون في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس ببرنامج مساء أون تايم، مع مدحت شلبي، أن طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيري لاعبى الفريق السابقين، اختارا الانضمام للأهلي والزمالك رغم مزاحمة بيراميدز في الصفقتين.

وقال عادل فتحي: "كنا جاهزين في أي وقت أن يخرج طاهر محمد طاهر للاحتراف خارج مصر، وظهر الأهلي الذي كان يريد اللاعب وطاهر أيضاً أبدى رغبته في الانضمام للأهلي".

وأضاف: "كنا نريد الاستفادة من العائد المادي من وراء سيف الدين الجزيري، وتعاقدنا معه من البداية للاستثمار، وكان لديه ثلاثة عروض من الزمالك وبيراميدز والكويت، ولدينا البدائل في الفريق ولم نتوقع تدهور النتائج بهذا الشكل وسنحاول تحسين الوضع".

وحقق فريق أسوان بقيادة مديره الفنى علاء عبد العال الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1 / 0 فى إطار المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، أحرز الهدف عبد العزيز موسى " زيزو " لاعب أسوان لفريقه أمام ذئاب الجبل فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول .

وشهدت المباراة دفاعا باستبسال من جانب لاعبى أسوان وسط محاولات هجومية للتعادل دون جدوى من ذئاب الجبل على مدار الشوطين الأول و الثانى .

وفشلت محاولات عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب فى مطالبة لاعبيه بتصحيح أوضاع الفريق لاسيما بعد تغريم كل لاعب 50 ألف جنيه بعد وداع الكأس في المقابل نجح علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده منذ توليه مسئولية تدريب زهرة الجنوب خلفاً لسامى الشيشينى.