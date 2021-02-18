شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى: مش فاهم إزاى الزمالك يتعاقد مع الجزيرى وهدف ساسى فيه توفيق كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى الشيشينى، نجم الزمالك السابق، أنه مستغرب من تعاقد الزمالك مع التونسى سيف الجزيرى على الرغم من أنه لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وقال سامى الشيشينى خلال حواره مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "تعاقد الزمالك مع التونسى سيف الجزيرى ومروان محسن مش فاهم قصتها، لأن سيف الجزيرى لن يلعب في أفريقيا، هو لاعب مميز جدا بس إزاى أتعاقدنا معاه وهو مش هيلعب أفريقيا، وهو رقم واحد وبعديه مروان حمدى، ولما كنت مع كارتيرون كان يبحث عن ديفندر فرشحت له محمود حمادة لاعب بيراميدز فقالى شوفه لعب في أفريقيا ولا لا فسألت طلع لعب قالى خلاص مش هنجيبه، فمش عارف ليه الزمالك مسألش ليه قبل التعاقد مع الجزيرى مع أنه لاعب مهم جدا".

وعن مباراة الزمالك والإسماعيلى، قال الشيشينى: "الإسماعيلى قدم أفضل مباراة له في الدورى أمام الزمالك الذى كان مش في حالته بسبب ابتعاد اكثر من لاعب عن مستواه، والتغييرات أثرت على مستوى الدراويش".

وتابع الشيشينى: "أشرف بن شرقى وساسى من اللاعبين اللى متنفعش تقعد على الدكة نهائي، لازم يلعبوا كل المباريات لأنهما لديه القدرة على صناعة الفارق في أي لحظة، وطارق حامد شايل نص الملعب لوحده وبيمنح ساسى حرية التحرك والاندفاع الهجومى".

وأوضح الشيشينى: "هدف الزمالك الثانى فيه توفيق كبير لأنه بدأت بتشتيت من محمود علاء ثم قلشه من مدافع الإسماعيلى لتصل إلى مروان حمدى اللى بيمررها إلى أوباما، ليمررها لساسى الذى وضعها في أصعب مكان، وهدف عالمى من لاعب يصنع الفارق وهو ده اللى يفرق بين لاعب ولاعب".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "قضيت 100 يوم معاونا للفرنسى باتريس كارتيرون في الزمالك، واشتغلت معاه لأنه مكانش معاه أي مساعدين، وهو ما أسعدنا أن أعمل معه لأنى سيكون لى دور معه، على الرغم أنى كنت رافض الفكرة لأنى كانت أعمل في التحليل وقناة النادى وماسك قطاع الناشئين، ولما مسكت كان الراتب قليل جدا ومع ذلك كملت قبل فبراير النارى اللى فيه مواجهتين مع الترجى وماتش مع الأهلى، وقررت الرحيل بعد هذه الشهر بسبب اللائحة المالية لمكافأة السوبر الأفريقي والمحلى، اللاعب كان بياخد 150 ألف جنيه مكافأة وأنا أخد 40 ألف جنيه، إزاى مش عارف".

وأوضح الشيشينى: "بطولة أفريقيا السنة الماضية كانت أسهل بطولة ممكن تاخدها، لأن التوفيق كان ماشى مع الزمالك بشكل قوى في وجود كارتيرون، خدنا السوبر المحلى والاهلى كان الأحسن وخدنا السوبر الأفريقى بعد تقدم الترجى وأحرزنا 3 أهداف، لكن نهائي البطولة كان الأقل للأهلى ولكن كسب البطولة بمهارة لمحمد مجدى قفشة".