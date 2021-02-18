شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة السابق: ميسي يقترب من الرحيل واستبداله بـ محمد صلاح ليس مؤكدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد لويس ميا، لاعب برشلونة وريال مدريد السابق، أنه سعيد باللعب باللعب للفريقين الكبيرين، وهو شرف له، خاصة أنه بدأ ببرشلونة، ثم حدثت أزمة له فاضطر للعب للريال، وهو جزء من مشواره الطويل في كرة القدم.

وأضاف لويس ميا، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، على قناة أون تايم سبورت، مع شوبير، أن كل المحطات التي لعب لها هامة في حياته، سواء برشلونة ثم الريال من عمر 24 إلى 30 عاما، وكنت أكثر نضجا وحققت معه ما لم أحققه مع برشلونة، ثم فالنسيا، وختمت مشوارى فيها.

وأشار لاعب برشلونة والريال إلى أنه فخور بمشواره في كرة القدم، ويعتز برونالد كومان كزميل له في برشلونة، بينما كان راؤل جونزاليس الأقرب له في الريال.

وتطرق النجم السابق إلى أن أزمة برشلونة هو بعض القرارات السلبية بخصوص الاستغناء عن بعض اللاعبين وعلى رأسهم ميسى، ولا بد من قرارات حاسمة من رئيس النادى الجديد لتصحيح الأوضاع، ووضع خطة بعيدة المدى حتى يعود برشلونة لسابق عهده.

وأضاف نجم برشلونة: "ميسي أصبح قريبا من الرحيل عن برشلونة، خاصة أنه يتبقى له سنوات قليلة في مشواره الكروى، ولذلك لن يكون اللاعب هو المستقبل للنادى، وعقب انتهاء عقده سيبحث التجديد أو الرحيل، لا أستطيع تحديد إذا كان محمد صلاح بديلا لميسى من عدمه، لأن كل شيء وارد أن يحدث بسرعة فى كرة القدم، لذلك صعب التوقع".

وعن الدورى الإسبانى كشف اللاعب: "الدورى ما زال في الملعب، والريال وبرشلونة قادران على ملاحقة أتليتكو مدريد، وفرص برشلونة في دورى الأبطال صعبة للغاية".