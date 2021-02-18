شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يدق أبواب النادى الأهلى في الانتقالات الصيفية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الدولى المهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز، من الانتقال إلى النادى الأهلى في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما خرج من حسابات المدير الفني للنادى السماوى.

وتأزمت علاقة المهدى سليمان مع مسئولى بيراميدز فى الوقت الحالى، وتعرض اللاعب للإيقاف وتحويله للتحقيق بسبب صورة غامضة نشرها الحارس عبر حسابه الشخصي على تويتر، لم يفصح الحارس عن المقصود منها.

وحملت الصورة التى نشرها مهدي سليمان عبر حسابه حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لمعاقبة اللاعب باستبعاده من مواجهة الأهلى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين المهدى سليمان، على لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من أجل مناقشة إمكانية ضم اللاعب في نهاية الموسم.

وتناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مقترح التعاقد مع المهدى سليمان خاصة فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع فريقه فى الوقت الحالى نظرًا للاعتماد على شريف إكرامى، فضلاً عن رغبة اللجنة فى تدعيم حراسة مرمى الفريق بعد إن كشف إيقاف محمد الشناوى الحارس الأول بالقلعة الحمراء، عن وجود أزمة فى هذا المركز، نظرًا لظهور على لطفى الحارس البديل بمستوى غير جيد وتلقى هدفين خلال مواجهة المقاولون العرب التى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 3 / 2.

وتسير الأمور داخل النادى الأهلى في طريق ضم اللاعب، الذى كان قريبا من الانضمام لنادى الإسماعيلى في الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن بيراميدز رفض التخلي عن الحارس.