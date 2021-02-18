شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: لما النقد يوصل للأم فلازم الناس تحترم نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي المعار من صفوف الزمالك على انتقادات أحمد بلال نجم الأهلي له في الفترة الأخيرة. وقال مصطفى محمد على حسابه الشخصية في تويتر: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام".

وأبدى أحمد بلال نجم الأهلى السابق، استياءه الشديد من الانتقادات الموجهة إليه بسبب آرائه السابقة عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاطة سراى التركى حالياً قائلا: "ماليش دعوة بمصطفى محمد"، مضيفا: "ارحمونا بقى، وهنأته على فيس بوك، وأستمتع مع كل لاعب مهاجم يتألق فى مركزه، والناس عملت أزمة بدون داعي، ومصطفى محمد إمكانياته كويسة ومفيش لاعب مكتمل باستثناء رونالدو، وقلت إن مصطفى محمد محتاج يطور نفسه هذا ليس معناه أننا لا نحبه ولكن هذا معناه أننا نريد أن نراه فى مستوى أفضل".

وكشفت تقارير تركية خطط نادي جالاتا سراي لربط مهاجمه مصطفى محمد المعار من الزمالك.

مصطفى محمد انطلق كالصاروخ مع العملاق التركي، وأصبح أول محترف مصري يٌسجل في أول 4 مباريات متتالية مع فريقه الجديد.

الخطوة الأولى من جالاتا سراي ستكون تفعيل بند الشراء في عقد إعارة مصطفى محمد من الزمالك ودفع 4 ملايين يورو للزمالك.

وأوضحت جريدة فوتوماك التركية أن النادي التركي يدرس ربط مهاجمه المصري بعقد جديد يمتد لـ5 سنوات بشرط جزائي يبلغ 25 مليون يورو.

وأفاد التقرير أن النادي التركي ينوي رفع راتب مصطفى محمد من 750 ألف دولار إلى 1.25 مليون يورو.