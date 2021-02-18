شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف عقب الرحيل عن البنك الأهلي: بذلت مجهودا كبيرا والفريق يفتقد للخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد يوسف، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، إنه بذل جهداً كبيراً مع الفريق، وخلال فترة قيادته النادي لم يتعاقد مع الاختيارات الأولى في كل المراكز داخل الملعب، وكان يتعاقد مع المتاح من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد للخبرات بشكل كبير.

وأوضح محمد يوسف خلال تصريحات تليفزيونية: "لم نقم بفترة إعداد جيدة مع الفريق بسبب ضيق الوقت منذ نهاية الموسم الماضي وبدء الموسم الحالي مباشرةً، وأن الدوري نتائجه صعب توقعها نظرا لقوة المنافسة وتقارب المستويات".

وقدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر إلى المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون على الجهد المبذول خلال الفترة التى تولى فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق.

وجاء ذلك القرار عقب التراجع فى نتائج فريق البنك الأهلى فى بطولة الدورى المصرى، حيث حصد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.