شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك: مونديال الأندية بطولة شرفية.. وكان يجب إيقاف الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عفت نصار، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي استحق الإيقاف عقب مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عفت نصار خلال تصريحات تليفزيونية: "أتعجب من قرار تخفيف عقوبة الشناوي، باعتبار أن الأهلي كان مُقبلاً على مونديال الأندية، فهي أولاً وأخيراً بطولة شرفية وليست رسمية، فلا توجد عدالة كروية في ذلك".

وأشار عفت نصار إلى أن مجالس إدارات نادي الزمالك على مر العصور سرعان ما يتم حلها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الابيض يتم حله مرتين كل عشر سنوات وهو أمر غير جيد على الإطلاق، وهناك العديد من الأندية الأخرى بها مخالفات مالية ولم يتم حل مجلس إدارتها مثلما تم حل مجلس إدارة الزمالك لنفس السبب.

واختتم عفت نصار حديثة: "أطالب بتواجد العدالة الكروية في المنظومة الرياضية المصرية، وأن يكون الاتحاد المصري لكرة القدم على مسافة واحدة من جميع الأندية.