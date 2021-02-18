شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: الأهلي متمرس فى التعامل مع الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، المدرب المساعد للأهلي في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إن الأهلي معتاد على الشائعات ويعرف جيدا كيف يتعامل معها، موضحا أن الفريق يركز على البطولة ولا ينظر لشىء آخر.

وأضاف قمصان خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلي، أن الأهلي يترك البطولات والإنجازات تتحدث عنه ولا يلتفت لشىء هدفه أن ينول من استقرار النادي.

وتابع قمصان أن اللعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا ليس سهلا لأن المواجهات تكون مع ابطال الدوريات قائلا: "يكفي أننا الفريق الوحيد الأعلى تهديفا في الجولة الأولى، وموسيماني دائما يصحح الأخطاء حتى يتناسب المستوى والنتائج مع قيمة بطل أفريقيا".

وعن طريقة التعامل مع والتر بواليا مهاجم الأهلي قال قمصان: "من الأشياء المهمة أن التركيز يكون مع الأهلى أكبر من أي فريق آخر، وبالتالي تعرض بواليا لضغوطات كبيرة، لكنه مهاجم مميز وسجله التهديفي قبل إتمام التعاقد معه يعبر عن ذلك".

واكتسح النادى الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق قفشة في الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى في الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة اعتلى النادلاى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.