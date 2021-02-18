شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ساسى "مولود فى ميت عقبة" وننتظر انفراجة مادية فى المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن الفوز على الإسماعيلى يرفع من معنويات اللاعبين قبل مباراة تونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن الفريق الابيض من الفوز على الدراويش فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح عصام سالم خلال تصريحات تليفزيونية آخر تطورات تجديد عقب التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب فريق الزمالك قائلا: "فرجاني ساسي أثبت أنه خامة مختلفة بعد الهدف الرائع الذي سجله أمام الإسماعيلي وإدارة الزمالك وجماهيره متمسكين بساسي ولن نفرط فيه إلا أن الماديات ما زالت العائق". وأتم: "ساسي مولود في ميت عقبة وتربطة علاقة رائعة مع النادي والجماهير لكننا ننتظر انفراجة في المفاوضات من الناحية المادية".

وقاد الثنائي يوسف أوباما وفرجاني ساسي لاعبا الزمالك فريقهما لتحقيق فوزا هاما وصعبا علي " أبناء العم " الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.