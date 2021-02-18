شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن اللجان فى اتحاد الكرة: هى مصر عدمت الناس ولا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير قرار اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة بتولى محمد الشواربى الإشراف على إدارة المسابقات وشئون اللاعبين، بالإضافة إلى تكليف أحمد حسام عوض للإشراف على العقود.

وقال شوبير في تصريحات ببرنامجه ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "إيه المانع نستعين بأفراد آخرين، ويكونوا متطوعين أيضا، أعضاء اللجنة هم أساس الاتحاد، ولكن ما المانع من الاستعانة بأفراد آخرين، خاصة أن مصر بها كوادر كثيرة، وتستطيعون اختيارهم بأنفسكم، قائلا: "هي مصر عدمت الناس.. مش عارف".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأربعاء، تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.