شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى لتليفزيون الخليج 365: لازم نصبر على مروان والجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أمير عزمى مجاهد، نجم الزمالك الأسبق، من الجماهير البيضاء الصبر على مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى المنضمين حديثا للقلعة البيضاء من المقاصة والمقاولون، لأنهما ما زالا فى بداية المشوار بميت عقبة.

وأكد أمير عزمى خلال الاستوديو التحليلى لتليفزيون الخليج 365 ويقدمه عمر الأيوبي، أن مروان حمدى والجزيرى خامات جيدة ولكن يحتاجان بعض الوقت للانسجام مع الفريق والظهور بمستواهما المعروف، خاصة أن اللعب للزمالك مختلف عن ناديى المقاولون والمقاصة من ضغوط جماهيرية ومطالب بالفوز باستمرار.

ورفض مدرب الزمالك السابق مقارنة مروان حمدى أو سيف الدين الجزيرى مع مصطفى محمد لأن الأخير يمتلك إمكانيات خاصة تجعله بدون منافس، فضلا عن الحاجة للوقت للحكم بشكل عملى على مستوى مروان والجزيرى.

وأضاف أن مصطفى محمد الذى انتقل للدورى التركى مكانه ما زال يعانى، وكان يجب ضم لاعب أفريقي من الخارج لأن الدورى المصرى لا يوجد به بديل في قوة مصطفى محمد الذى يعد أفضل مهاجم بمصر بدون منافس، وفراغه يحتاج وقتا لتعويضه.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر بالدورى.