شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: أحترم جماهير الزمالك والأهلى يتمتع بالشعبية الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادى محمد، قائد فريق الأهلي السابق، أنه يُقدر ويحترم جمهور نادى الزمالك، وأنه لم يخطئ أو يتجاوز فى حق نادى الزمالك، قائلا: "أنا صرحت بوجهة نظرى فقط، ولا ألزم أحدا بالتصديق عليها، فالأهلى يتمتع بالشعبية الأكبر فى مصر والوطن العربى وفقاً لما حققه من ألقاب محلية وقارية".

وقال شادى محمد خلال تصريحات تليفزيونية عن المنافسة فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم: "الأهلى سيحسم لقب الدورى فى بداية الدور الثانى للمسابقة، والزمالك هو المنافس الحقيقى للأهلى على الدورى ويمتلك لاعبين متميزين قادرين على صناعة الفارق، وأبارك لمصطفى محمد على تألقه مع جالطة سراى ولسه أمامه مشوار طويل".

وأضاف قائد الأهلى التاريخى: "بيراميدز مشغول بالصفقات أم 100 مليون جنيه والأرقام الكبيرة دى، وعقلية اللاعبية أصبحت منشغلة بالفلوس، فصعب ياخد بطولات".

ومن جانب آخر أجرى الجهاز الفنى والطبى ولاعبى الأهلى مسحة طبية؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة لمواجهة سيمبا التنزانى يوم 23 فبراير الجارى فى الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويحصل فريق الأهلى على راحة سلبية اليوم الخميس قبل السفر إلى تنزانيا بعد غد الجمعة، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزانى فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل .

ويتدرب الأهلى بدون راحة بعد الفوز على الأهلى على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة سجلهم محمد مجدى أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.