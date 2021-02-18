شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى عن حديثه لكهربا: ما يهمنى في المقام الأول الكيان ثم مصلحة اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى مدحت شلبى، عما تداولته السوشيال ميديا بشأن تصريحاته ضد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى بعد المشادة مع عمرو السولية في مباراة الفريق أمام المريخ السودانى والتي انتهت بثلاثية نظيفة للأحمر.

وقال مدحت شلبى خلال تقديمه لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "عندما أتحدث عن اللاعب بيهمنى في المقام الأول الكيان ثم مصبحة اللاعب في المقام الثانى، لان الأندية هي اللى بتعانى من أخطاء اللاعبين ومشاكلهم، فلذلك بننصح اللاعبين وعمرنا ما كان قصدنا أن نخلص على لاعب أو يكون بينا أي حاجة تسيء له، وكنت أكثر الداعمين لكهربا في كل المواقف ولما تكلمت عنه بقسوة كنت أقصد تقويمه وتصحيح مساره والمطالبة بتركيزه في الملعب لأنه من الممكن أن يأخذ كارت أحمر فسيكون المتضرر هو النادى وليس اللاعب".

وأضاف مدحت شلبى: "نفس الكلام عن كل اللاعبين في مصر ما يهمنا هو النادى، ثم اللاعبين، وما حدث بين شيكابالا وحسين السيد في المباراة كانت بالنسبة لى صورة لحظية وقلت إن شيكابالا بيطيب خاطره وبعض الناس عاتبتنى لأن شيكابالا قام بدفع مارسيلو بشكل قوى حبتين لما شوفتها تانى، لكن فى المباراة كانت لحظية مش أكتر، وأنا أول من طالبت إيقاف شيكابالا لنهاية الموسم بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بس الناس مش بتفتكر كل حاجة".

وكان مدحت شلبي حذر محمود عبد المنعم كهربا بسبب تصرف استفزازي تجاه لاعب المريخ في مباراة الفريقين، قائلا: "مينفعش يا كهربا اللي انت عملته في الملعب ومع لاعب المريخ، ولو اتكررت هفتح الدفاتر القديمة، وأنت فاكر لما فتحتلك الدفاتر القديمة قبل كدة حصلك إيه".

وقال شلبي: "كهربا وضع يده على فمه ووجه كلمات للاعب المريخ تبدو في ظاهرها مسيئة لكن الله أعلم قاله إيه، وده تصرف لا يليق بلاعب الأهلي".

وتابع شلبي: "نصيحتي لموسيماني يلعب محمد شريف، لأن بالوضع ده هيضيع جوهرة ثمينة من إيده، وبعد أربع أو خمس ماتشات مش هيلاقي شريف معاه، والموسم طويل والفريق محتاج كل اللاعيبة".