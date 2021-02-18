شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى: الإعلان عن بديل محمد يوسف خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن لجنة الكرة ستعلن خلال ساعات عن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفاً لمحمد يوسف، الذي تمت إقالته أمس الأربعاء عقب هزيمة الفريق أمام مصر لمقاصة بالأمس بهدف نظيف.

وأضاف اللواء أشرف نصار خلال تصريحات تليفزيونية أن لجنة الكرة حاليا تفاضل بين 4 مدربين لاختيار أحدهم لقيادة الفريق، وسنعلن خلال ساعات القرار النهائي لتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس نادى البنك الأهلي إن مجلس إدارة النادي قيّم الفترة الماضية ووجد أن البنك الأهلي لم يحقق النتائج المرجوة ولذلك قرر توجيه الشكر إلى محمد يوسف وجهازه مؤكدًا أنه لم يقصر في اداء عمله لكن غاب عنه التوفيق.

ويدرس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، السير الذاتية للمدربين والتي جاء الاستقرار على أربعة أسماء هم ضياء السيد وربيع ياسين ومختار مختار وخالد جلال لخلافة محمد يوسف ، الذى تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة نادى البنك الاهلى أنه يتم الآن دراسة السير الذاتية للمدربين الأربعة والتحدث معهم لوضع خطة للفريق خلال المرحلة المقبلة والخروج من كبوة الهزائم والابتعاد عن المنافسة على الهبوط، وحصد مركز متميز في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.

وقدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر إلى المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون على الجهد المبذول خلال الفترة التى تولى فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلى فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق.

وجاء ذلك القرار عقب التراجع فى نتائج فريق البنك الأهلى فى بطولة الدورى المصرى حيث حصد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.