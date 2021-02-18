شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يحتفل بنجاح تنظيم بطولة العالم يوم 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر اتخاذ العديد من القرارات أبرزها إقامة احتفالية لنجاح تنظيم بطولة العالم الأخيرة بدعوة جهاز المنتخب وأعضاء الجمعية العمومية يوم 27 فبراير الجارى.

كما تم إتخاذ قرارات أخرى كالتالى:

*الموافقة على أن يكون القيد لأندية المحترفين للموسم القادم فقط 2021 - 2202 (انتهاء مرحلة المرتبط مواليد 2000) لعدد 20 لاعبا من بينهم على الأقل لاعبين اثنين مواليد2000.

* بالنسبة لفرق للسيدات قائمة القيد للاعبات الموسم القادم 2021 - 2022 فقط 18 لاعبة.

* بدءًا من موسم 2022 - 2023 يحق لأي لاعبة الانتقال الحر لأى ناد بشرط أن تكون اللاعبة قد اتمت اللعب لناديها ثلاث مواسم على الأقل بعد انتهاء مرحلة المرتبط الأخيرة بعد اعتماد القرار في الجمعية العمومية القادمة ومع ملاحظه أن يضم أى ناد لاعبتين فقط كحد اقصى في الانتقال الحر وغير ذلك باستغناء رسمي من ناديها.

* يجوز للأندية عمل عقود للاعبات علي نموذج عقد الاتحاد بدءًا من الموسم القادم2021 - 2022 وسيقوم الاتحاد بتوثيقها.

* ترشيح عمرو فتحى عضو مجلس الإدارة ليكون المنسق مع الاتحاد الدولي في هذا الشأن.