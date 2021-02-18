شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة الفلاحين ويستعد لموقعة إنبى المؤجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت عصر الاربعاء على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة انبى المقرر لها الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل على ستاد الاهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة غزل المحلة تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا.

وودع الانتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.

وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن فريقه قادر على تصحيح مساره بجدول الدورى فى الأسابيع المقبلة، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مش قلقان على الإنتاج الحربى، نمر بكبوة بعد رحيل بعض اللاعبين وتغيير الجهاز الفنى لكنى واثق فى قدرة الفريق على تعديل مساره بمسابقة الدوري الممتاز فى الأسابيع المقبلة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "نجحنا فى التعاقد مع صفقات مميزة بالميركاتو الشتوى لسد العجز فى بعض المراكز التى تسببت فى تراجع نتائج الفريق، والوافدون الجدد سيقدمون إضافات كبرى للفريق بمجرد إنسجامهم مع القدامى".

في سياق مختلف، يرى حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى أن رحيل 6 نجوم عن الفريق سبب التراجع هذا الموسم، مؤكداً أن المنافسة على القمة أو حتى الهروب من الهبوط ستكون مشتعلة حتى الأسبوع الأخير للدورى، وقال حمادة صدقى فى تصريحات صحفية: "رحيل 6 لاعبين عن الإنتاج فى الميركاتو الصيفى وآخرهم باسم مرسى فى الميركاتو الشتوى تسبب فى تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، لكننا تعاقدنا مع عدد مميز من اللاعبين لتعويضهم".