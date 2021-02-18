شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودى يهدد انتقال مدافع بيراميدز للزمالك فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادى الاتفاق السعودى في مفاوضات جادة مع عبد الله بكرى مدافع نادى بيراميدز، لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وخرج عبد الله بكرى من حسابات المدير الفني الأرجنتينى أروا بارينا لنادى بيراميدز، بعدما يفضل الاعتماد على الثنائى على جبر وأحمد سامى مع الدفع بأحمد أيمن منصور كبديل لهما، وهو ما جعل اللاعب يفكر في الرحيل.

وكان نادى الزمالك قد حصل على توقيع عبد الله بكرى في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن تم إرجاء ضمه لنهاية الموسم حتى لا يدفع أي أموال لنادى بيراميدز، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية دون الحصول على موافقة مسئٔولي نادي بيراميدز.

وحاول الزمالك ضم اللاعب في يناير إلا أن مغالاة بيراميدز دفعت النادي لتأجيل حسم الصفقة لفترة الانتقالات الصيفية.

وكانت إدارة نادى بيراميدز قررت تحويل عبد الله بكرى، للتحقيق واستبعاده من المشاركة في المباريات لحين الانتهاء منه، بعدما قام اللاعب بمشاركة زميله مهدى سليمان حارس مرمى الفريق، بالتعليق على الصورة الغامضة التي نشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على تويتر، ولم يفصح عن المقصود منها، لتقرر الإدارة تحويل الثنائى للتحقيق خاصة وإن الصورة التى نشرها مهدي سليمان عبر حسابه حملت حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لمعاقبة اللاعبين باستبعادهما من مواجهة الأهلى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.