شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى لتليفزيون الخليج 365: أرفض رحيل باتشيكو لكن تغييراته هتوقع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمى مجاهد، نجم الزمالك الأسبق، أن التغييرات المستمرة من البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك فى طريقة لعب والتدوير بين اللاعبين هى السبب فى حالة الاهتزاز فى المستوى للفريق الأبيض، وظهوره بشكل متباين من مباراة لأخرى ومن شوط لآخر.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر بالدورى.

وقال أمير عزمى خلال الاستوديو التحليلى لتليفزيون الخليج 365 ويقدمه عمر الأيوبى، باتشيكو يلعب مباراة بتشكيل يراه خاطئا، فيجرى تغييرات صحيحة فى الشوط الثانى فيتحسن الأداء، ولكن فى المباراة التالية نجده يبدأ بنفس التشكيل الخاطئ ثم يعود للتغييرات الصحيحة، وهذا شيء غريب لأن المدرب يجب أن يقف عند التشكيل الأفضل ويستمر ولا يغير كل شوية لأن ذلك بيوقع الفرقة ويهدد مسيرتها فى البطولات.

وأضاف مدرب الزمالك السابق أن أشرف بن شرف يجب أن يكون أساسيا ويلعب فى الجبهة اليسرى، وكمان شيكابالا يبدأ ويكون أحمد سيد زيزو في الجبهة اليمنى، وهذا هو الشكل الهجومى القوى للزمالك ومطلوب الحفاظ على ذلك.

ورفض أمير عزمى، مطالب البعض برحيل البرتغالى باتشيكو من تدريب الفريق الأبيض، مؤكدا أنه يسير بشكل جيد فى البطولات المحلية والأفريقية، ويجب استمراره ولكن مع تغيير طريقته وفكره التدريبى .