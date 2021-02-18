شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء، الكثير من الاخبار و الاحداث الهامة ، نها فوز الزمالك على الاسماعيلى ، الغاء المؤتمر الصحفى للمباراة بسبب المترجم، وإقالة محمد يوسف من تدريب البنك الاهلى، وعرض عماد النحاس الرحيل من المقاولون ورفض الإدارة.

المترجم يتسبب في الغاء المؤتمر الصحفي لباتشيكو عقب مباراة الزمالك والاسماعيلى

قرر سمير جودة مراقب مباراة الزمالك والاسماعيلي التى جمعتهما مساء اليوم علي ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف، إلغاء المؤتمر الصحفى للبرتغالي جايمى باتشيكو بسبب عدم وجود مترجم و جاءت محاولات من قبل مدحت عبد الهادي لحضور المؤتمر بدلا من جايمى باتشيكو والمراقب رفض .

إقالة محمد يوسف وجهازه المعاون من تدريب البنك الأهلى بسبب سوء النتائج

قدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر الي المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون علي الجهد المبذول خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق .

اتحاد الكرة : واقعة "ضياع الكئوس" خطأ في محضر الجرد وليست جريمة

أكد حسين حلمي رئيس القطاع القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد تلقى مذكرة النيابة العامة التي تولت التحقيق بشأن ضياع كئوس من اتحاد الكرة والتي خلصت إلى أن الواقعة لا تثير أي جريمة ولا تعدو عن كونها خطأ مادي وقع فيه المسئول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013 ، وعليه تم حفظ التحقيق.

الزمالك يحسم قمة "ولاد العم" أمام الإسماعيلي بهدفي أوباما وساسى.. صور

حسم فريق الزمالك قمة "ولاد العم"، أمام الإسماعيلي، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

إدارة "المتحدة" تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس فى عنوان مباراة الزمالك والإسماعيلى

صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن إدارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقريرا عاجلا عن خطأ تحريري تم رصده على قناة "أون تايم سبورتس" يوحى فى معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.

العروض المغرية تغازل الأهلى لبيع حسين الشحات فى الخليج نهاية الموسم

تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، بيع حسين الشحات لاعب الفريق في نهاية الموسم، حال تلقيه عرضا ماليا مغريا من أحد الأندية الخليجية المهتمة بالتعاقد معه.

منتخبا الشباب والناشئين يبدآن رحلتهما غدا بالمسحات الطبية

يبدأ غدا منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

عماد النحاس يعرض الرحيل عن المقاولون لرفع الحرج والإدارة ترفض

أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.