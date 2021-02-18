شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف سبب استبدال صالح جمعة من مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوى، المدير الرياضى لفريق سيراميكا، أن صالح جمعة لاعب الفريق تم استبعاده من مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، بسبب إصابة اللاعب، قائلا: "صالح جمعة عنده إصابة وتم استبداله قبل المباراة، لأنه لم يكن يستطيع المشاركة في اللقاء".

وقال البطاوى في تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن الفريق كان يستحق الفوز أمام زعيم الثغر، لذلك هناك حالة من الحزن تسيطر على سيراميكا، وحالة احتساب ضربتى الجزاء في المباراة كانت ستغير نتيجة اللقاء قائلا: "ضربتين الجزاء لو اتحسبوا كانت هتفرق لأننا نستحق الفوز عشان كدة زعلانين".

وكان هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، ضم صالح جمعة لقائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر المغلق بالسويس قبل مواجهة الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل الإيجابى، لكنه تم استبداله اليوم ولم يشارك في اللقاء.

واكتفى فريق الاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابي مع سيراميكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين وجاء هدف الاتحاد السكندري عن طريق كريم الديب في الدقيقة 24 من زمن الشوط، قبل أن يتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وأهدر كريم الديب ضربة جزاء في الدقيقة 85 من المباراة ليحرم فريقه من نقاط الفوز وتحسين وضعه بجدول الترتيب.