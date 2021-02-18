شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو عن الطرد فى مباراة الزمالك: الحكم قالى متتكلمش كتير وطردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، لاعب فريق الإسماعيلى، أنه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى، كما أن جميع لاعبى الدراويش قدموا مباراة كبيرة، لكن الفريق يحتاج إلى الفوز لأنه يستحق مركزا أفضل فى جدول الدورى، وهو ما تحدث فيه اللاعبون عقب المباراة.

وأضاف اللاعب فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، مع شوبير على قناة أون تايم سبورت 1، أن الحكم قام بطرده بعد أن قال له: "إدى اللاعب إنذار" لكن الحكم رد عليه قائلا: "متتكلمش كتير".

وأشار ماسيلو إلى أنه انفعاله كان خارج عن إرادته، لأن لاعب الزمالك تعمد ضربه قائلا: "انفعلت غصب عنى لأن اللاعب ضربنى".

وطلب لاعب الإسماعيلى من الجمهور مساندة الفريق الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يضم لاعبين صغار السن منهم مواليد 2000 و1999.

وحقق الزمالك فوزا مهما وصعب على "أبناء العم" الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى القمة الكروية التى جمعت الفريقين، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك فى الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكرى نجيب للإسماعيلى فى الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجانى ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 89 من زمن اللقاء.