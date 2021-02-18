شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: لم يحدث شيء بينى وبين شيكابالا وتعرضت للضرب من حازم إمام بقصد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، لاعب فريق الإسماعيلي، أنه تعرض للضرب من قبل حازم إمام لاعب فريق الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس في بطولة الدورى الممتاز والتي تسببت في اعتراضه على حكم اللقاء والطرد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، قائلا: "لم يحدث شىء بيني وبين شيكابالا، وتعرضت للضرب من حازم إمام بقصد وطالبت الحكم بمنحه إنذارا والحكم لم يكن يعلم أننى أملك إنذارا وما حدث كان شد ملعب واعتذرت بعد ذلك".

وأضاف حسين السيد خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "قدمنا مباراة جيدة لكن الظروف والتوفيق لم تكن معنا خلال الشوط الأول وأهدرنا فرصتين مؤكدين، ونملك مديرا فنيا جيدا وأبو جريشة يمدنا بكل الدعم، نحتاج دعم ومساندة الجماهير خاصة للاعبين الشباب الذين يتواجدوا في ظروف صعبة".

وقاد الثنائي يوسف أوباما وفرجاني ساسي لاعبا الزمالك فريقهما لتحقيق فوزا هاما وصعبا علي " أبناء العم " الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.