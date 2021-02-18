الزمالك: نتمسك بساسي "ابن ميت عقبة".. ونتمنى أن يراعي الظروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن الجميع متمسك ببقاء واستمرار فرجاني ساسي لاهب وسط الفريق بصفوف الفريق لسنوات قادمة.

وقاد فرجاني ساسي الزمالك لفوز مثير وقاتل أمام الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الزمالك عبر برنامج "الماتش" "الجميع داخل نادي الزمالك يريد استمرار فرجاني ساسي، الإدارة تريد بقاءه بكل تأكيد".

وتابع "فرجاني ساسي ابن ميت عقبة، تشعر وكأنه من ابناء الزمالك وهناك حالة خاصة بينه وبين الجماهير، وعلاقة حميمية بينه وبين الكيان".

وأضاف "الإدارة حريصة كل الحرص على التجديد لساسي، لكن تبقى الأمور المادية، وإن شاء الله نوفق في توفير تلك المبالغ المطلوبة التي تتماشى مع ظروف النادي".

واختتم "وإن شاء الله فرجاني حبا في النادي من المفترض أن يراعي ظروف الزمالك التي يمر بها حاليا، ولم يتحدد اي موعد للحسم بعد".