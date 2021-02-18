حسين السيد: لم تحدث مشكلة مع شيكابالا.. واعتذرت للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد حسين السيد لاعب الإسماعيلي والمعار من صفوف طلائع الجيش لنهاية الموسم، عدم حدوث أي مشكلة مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك.

وخسر الإسماعيلي في مباراة مثيرة 2-1 أمام الزمالك في الدوري.

وقال حسين السيد في تصريحات عبر برنامج "الماتش" "إن شاء الله نستمر على نفس المستوى خلال المرحلة المقبلة، قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك، نحتاج لمساندة الجماهير".

وأضاف "نمتلك لاعبين صغار السن يحتاجون للدعم والمساندة، أنا سعيد بتواجدي في الإسماعيلي وأتمنى تقديم أمر جيد لهم".

و شدد "شيكابالا لاعب كبير ولم يحدث أي مشكلة معه، مجرد نرفزة ملعب".

واختتم "حازم إمام تعمد الضرب خلال احد الهجمات وطالبت الحكم بأن يمنحه بطاقة صفراء، اعتذرت بعد المباراة، الحكم قال أنه لم يكن يعلم بأنني امتلك بطاقة صفراء".